“¿A qué se dedica?”: La incómoda pregunta que recibió Antonela Roccuzzo de un influencer

La figura pública Antonela Roccuzzo vivió un momento llamativo e incómodo en Miami, que rápidamente se convirtió en un video viral en redes sociales. El suceso ocurrió hoy miércoles, cuando la esposa del astro argentino Lionel Messi se encontraba en una pista de pádel. El registro se difundió ampliamente después de que el influencer que la abordó lo subiera a sus plataformas.

El encuentro con “El chico de los relojes”

La modelo rosarina fue abordada por el influencer Ziv Tamir, reconocido en redes como “El chico de los relojes”. Tamir se acercó a Roccuzzo mientras conversaba con un grupo de amigas, enfocado en el lujoso accesorio que ella llevaba.

LEE MÁS: Estrellas de Cobra Kai y Broadway se unen a ‘One Piece’ live-action como Ace y Bon Clay

La pieza en cuestión que captó la atención del creador de contenido fue un exclusivo reloj Tiffany Rope. Este objeto es descrito por la marca como una fusión de diseño y sofisticación, destacando por estar hecho de oro amarillo y diamantes.

El valor de esta pieza de relojería suiza es elevado, comenzando en los 22,000 dólares. Dependiendo del modelo, el precio puede oscilar entre 25,000 y 35,000 dólares.

“¿A qué se dedica?”: La pregunta viral

Tras elogiar la exclusiva pieza y pedirle que la mostrara para la cámara, Ziv Tamir le formuló una pregunta que detonó la situación incómoda: “¿A qué se dedica?” (o “What do you do?” en inglés). El influencer, cuya misión es entrevistar a dueños de relojes caros, parecía no haber reconocido a la esposa de Messi.

Roccuzzo se mostró sorprendida, mirando a sus acompañantes y murmurando un “¿En serio?”. Aunque tuvo el soporte de sus amigas para comprender el diálogo en inglés, la argentina optó por una sonrisa diplomática y un “OK” para cerrar la conversación.

La carrera propia de Roccuzzo

El video del encuentro se volvió viral rápidamente, acumulando más de 8 millones de reproducciones en TikTok. Los usuarios en redes sociales no tardaron en señalar la ironía de preguntarle a la “primera dama” del fútbol mundial sobre su trabajo.

LEE MÁS: “Lo último que quiero es exponerte”: Sergio Mayer Mori se disculpa con Natalia Súbtil

Lo cierto es que Antonela Roccuzzo lleva años construyendo su propio nombre. Además de ser madre de tres hijos, ella se desempeña como empresaria, modelo e influencer.

A pesar de la falta de reconocimiento, Roccuzzo demostró una vez más su elegancia y paciencia al manejar la situación con calma.