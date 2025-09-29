¡Llantos y polémica! Aarón Mercury rompe el aislamiento de Televisa tras ser último eliminado

Se desató una ola de controversia el dia de ayer al ser Aarón Mercury el que se convertio en el último eliminado de La Casa de los Famosos México. Tras su salida, el influencer no pudo despedirse de los ahora finalistas del reality show. La conmoción por el resultado rápidamente se convirtió en polémica nacional.

Reacciones a lo sucedido

La salida de Aarón Mercury ocurrió a una semana de la gran final. Él se reunió con Galilea Montijo, conmovido y entre lágrimas, expresando su agradecimiento al público. Sin embargo, la indignación de sus seguidores por el presunto fraude en su contra escaló a tendencia en la red social X.

La noche del domingo, el influencer tomó una decisión inusual en el hotel donde fue trasladado. Mercury decidió romper el protocolo de aislamiento de 24 horas impuesto por Televisa a los eliminados. Este protocolo prohíbe el contacto con personas externas, redes sociales o familiares, y tradicionalmente incluye asesoría psicológica.

Confesiones Internas y Críticas Externas

La sorpresiva salida de Aarón Mercury encendió la indignación de sus fans y allegados. La controversia apunta directamente a la producción de Televisa, Endemol y la productora Rosa María Noguerón, acusándolas de manipulación.

El gesto de Mercury de abrir la ventana y saludar a la multitud que lo esperaba fue interpretado como una señal de reprobación hacia las reglas del formato y la gestión de su eliminación.

En medio de la polémica, miles de usuarios reportaron la cancelación de sus suscripciones a ViX Premium, la plataforma digital del grupo, en señal de protesta.

Además, el hermano del influencer, Rodrigo González, aseguró que la producción impidió su reencuentro inmediato, lo que aumentó las denuncias de “injusticia total” en el trato hacia Aarón.

Tras su eliminación, Aarón Mercury hizo una fuerte confesión: se queda con la gente que conoció dentro del reality y la maduración que obtuvo. Recordó haber roto las reglas cuando la conductora Wendy Guevara entró a la casa, y aseguró que se llevaba una familia, el Cuarto Noche.

En contraste, el exconcursante Sergio Mayer, de una temporada previa, respaldó la eliminación de Aarón. Mayer fue crítico con la estrategia de Mercury, argumentando que no generó suficiente contenido para respaldar su estancia en la competencia.

La salida del influencer definió a los seis finalistas para la recta final del programa, quienes compiten por cuatro millones de pesos:

Aldo de Nigris

Mar Contreras

Alexis Ayala

Abelito

Dalílah Polanco

Shiky

Desde dentro de la casa, Alexis Ayala, líder del extinto Cuarto Noche, se mostró impactado por la salida de su compañero. Ayala le prometió a Mercury que no lo soltaría afuera y que deseaba que conociera a su familia, elogiando su honestidad y sus sueños. El actor le aseguró que lo hizo “increíblemente bien” y que no tenía nada de qué avergonzarse.