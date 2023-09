Aaron Rodgers se perderá el resto de la temporada

Después de varias horas de incertidumbre, la NFL confirmó la gravedad de la lesión de Aaron Rodgers, quien se perderá el resto de la temporada con los New York Jets por romperse el talón de Aquiles en el partido frente a los Bills de Buffalo.

Uno de los partidos más esperados en el regreso de la NFL era el de los Jets por ver el debut de Rodgers con su nueva camiseta, en horario estelar en Monday Night Football. El MetLife Stadium estaba repleto, su ingreso al campo de juego fue de película, pero no tuvo final feliz.

En el primer cuarto sufrió una captura que provocó la lesión y lo forzó a salir del campo en el “carrito de las desgracias”.

Esta mañana de lunes, la liga confirmó la lesión del veterano mariscal de campo y los Jets enviaron un mensaje de ánimo.

“No es el camino que ninguno de nosotros quería, pero sabemos que el compromiso que tomaste con el equipo nos va a impactar para seguir adelante” publicó el equipo en X.

Así, los Green Bay Packers también salen afectados por la lesión de su exquarterback, ya que parte del trato para ceder al jugador involucraba una primera ronda en el Draft del 2024; sin embargo, la condición para que eso suceda era que Rodgers disputara el 65 por ciento de las jugadas de los Jets esta temporada.

Not the way any of us wanted it to go, but we know the commitment you’ve made to this team will continue to impact us moving forward.

Get well soon, @AaronRodgers12. pic.twitter.com/cKcYzjh4BZ

— New York Jets (@nyjets) September 12, 2023