Abanderan “Santa Marcela II” para fortalecer rutas marítimas en BCS

En un acto con fuerte carga simbólica y económica, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la ceremonia de abanderamiento del buque Santa Marcela II, una embarcación adquirida en Irlanda que incrementará en un 40% la capacidad de movilizar carga entre Baja California Sur y Sinaloa.

El mandatario destacó la tenacidad y compromiso de empresas como Transportación Marítima de California (TMC), a las que consideró aliadas estratégicas en la meta de fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de la región.

“Fortalecer sus servicios es un buen ejemplo para construir un mejor estado. En todos nuestros puertos está la mano de ustedes”, expresó Castro Cosío.

Durante el evento, el gobernador reconoció la solidaridad de la Marina Mercante y de la Secretaría de Marina Armada de México, particularmente en momentos de emergencia, y señaló que este tipo de inversiones deben multiplicarse bajo un desarrollo equilibrado que beneficie tanto a la economía como a las comunidades portuarias.

En su mensaje, Castro Cosío subrayó la necesidad de “juntar voluntades” para materializar proyectos que mejoren la conectividad —ya sea aérea, marítima o terrestre— y reduzcan la dependencia logística de la península respecto al macizo continental.

“Para nosotros cada puente que se traza siempre será bienvenido”, afirmó.

Representantes de la Marina, la Marina Mercante y otros invitados especiales participaron en la ceremonia, donde se reiteró que la incorporación del Santa Marcela II es parte de una visión estratégica para reforzar la infraestructura marítima en línea con el Plan México.

