Desde el 2006 estaban abandonados los documentos del POEL

La Paz.- Este martes, en la sala de cabildo del Ayuntamiento de La Paz, se llevó a cabo la sesión de reinstalación del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, y se presentó el estado que guarda el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio.

De acuerdo con información presentada por la doctora Jeanneht Armendáriz, directora municipal de medio ambiente, el 20 de abril se empezó a trabajar en la recopilación de archivos que desde el 2006 no habían sido ordenados.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero agregó que la parte compleja dentro de este órgano ya la superaron, que por falta de acuerdos no podía sesionar.

“Se dilataban que se pudiera sesionar, qué no había acuerdos, que, si como se iba a llamar, que quienes lo iban a conformar. Eso creo que era la parte complicada, ya lo pasamos, la sesionamos, ya se hizo una revisión de la de documentación física y digital”. […] “Es increíble el estado que guardan la documentación de base para el POEL. Nos encontramos algunas cajas arrumbadas abajo de una escalera, hicimos limpieza, no se encontraba esa documentación y las encontramos aquí. No se le daba la importancia, no hubo un uso responsable de la documentación”