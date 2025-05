Paceños denuncian abandono en El Esterito y Colina del Sol; alcaldesa responde

Habitantes de las colonias Colina del Sol y El Esterito denunciaron omisiones del Ayuntamiento de La Paz ante problemas de salud pública relacionados con el mal funcionamiento del cárcamo, derrames de aguas negras y la obstrucción de la Calle Norte. Señalaron que la reunión programada con la alcaldesa Milena Quiroga Romero el pasado 14 de mayo fue cancelada sin previo aviso, lo que generó inconformidad entre los vecinos organizados en el Comité de Defensa Popular.

Al respecto, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, declaró que se ha dado seguimiento al tema mediante las instancias correspondientes y explicó que en realidad la reunión se canceló por parte de los vecinos a pesar de que estuvieron presentes dependencias municipales, estatales y federales.

“Sí, lo que pasa es que el gobierno municipal somos todos y para eso hay encargados en cada área. Yo me he reunido con ellos. Se convocó una reunión, estuvo Conagua, estuvo SEA, estuvo el organismo operador, yo no pude estar presente. Sin embargo, ellos cancelaron. Entonces, yo creo que no es la manera”, expresó Quiroga Romero.