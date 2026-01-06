Sector farmacéutico asegura abastecimiento total de medicamentos en Venezuela a nivel nacional

Las principales industrias farmacéuticas y la Cámara Venezolana de Farmacias (Cavefar) aseguraron este martes que el abastecimiento de medicamentos en todo el territorio venezolano está garantizado al 100 %.

Con una producción y distribución sostenida que responde a la demanda de la población, incluso en contextos de alta volatilidad social y política.

Abastecimiento pleno de medicamentos en medio de desafíos logísticos

Durante una entrevista con Unión Radio, Ana Pinedo, presidenta de Cavefar, destacó que el sector ha garantizado el flujo constante de medicinas en las principales ciudades y regiones del país.

Esto gracias a una coordinación estrecha entre fabricantes, distribuidores y establecimientos farmacéuticos.

Este aseguramiento se mantiene pese a dificultades registradas en el transporte y la operación de algunas farmacias durante el reciente contexto de seguridad en Caracas.

Pinedo subrayó que entre noviembre y diciembre de 2025 se reforzaron los canales de suministro, lo que ha permitido mantener un ritmo productivo y logístico acorde con las necesidades sanitarias de la población venezolana.

Según el gremio, al menos el 85 % de las farmacias permanecieron operativas durante el fin de semana pasado, bien sea con atención directa al público o mediante taquillas para dispensar medicamentos.

Estrategias de distribución y servicios mejorados

Además de la producción y distribución tradicional, Cavefar anunció la activación completa de servicios de entrega a domicilio (delivery).

Con el objetivo de facilitar el acceso a productos farmacéuticos en todas las entidades del país, especialmente en zonas donde la movilidad o el acceso presencial a farmacias es más limitado.

Este servicio se extenderá de forma progresiva en los próximos días.

La presidenta del gremio reafirmó que la reposición de inventarios se realizará de manera permanente, con especial atención en los estados del interior, reforzando así la capacidad de respuesta ante eventos imprevistos o aumentos locales de demanda.

Contexto del sector y retos recientes

Aunque las cifras recientes de producción y distribución han mostrado una mejora sostenida en los últimos años, el sistema farmacéutico venezolano aún enfrenta retos estructurales derivados de años de crisis económicas y logísticas.

En años previos, informes apuntaban a niveles significativos de desabastecimiento y limitaciones en la cadena de suministro, especialmente de medicamentos para enfermedades crónicas y tratamientos especializados.

Sin embargo, la posición actual de las farmacéuticas y asociaciones gremiales representa un giro significativo hacia la normalización del abastecimiento farmacéutico, con un compromiso explícito de responder integralmente a las necesidades sanitarias de la población venezolana.

En este sentido, la colaboración entre sectores públicos y privados se presenta como un eje clave para mantener y consolidar estos niveles de abastecimiento durante 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO