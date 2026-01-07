Birmex enfocará estrategia 2025-2030 para garantizar el abasto de insumos de salud en México

Con la publicación de su Programa Institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) anunció que centrará sus esfuerzos en modernizar su infraestructura, corregir deficiencias logísticas y asegurar el abasto de insumos de salud a nivel nacional.

El plan marca un rumbo que busca transformar la operación de la empresa para alcanzar cobertura total del abasto de medicamentos e insumos médicos estratégicos antes de 2030, con pasos graduales que consolidan su papel como actor clave del sector salud mexicano.

Un plan para asegurar el abasto y modernizar capacidades

Birmex reconoce que las carencias de medicamentos y tratamientos esenciales han derivado de ineficiencias en procesos de compra, almacenamiento y distribución, además de infraestructura tecnológica obsoleta.

Para enfrentar este reto, el nuevo programa contempla diagnósticos integrales de la infraestructura actual, la modernización de equipos y sistemas, así como la priorización de inversiones para fortalecer la producción nacional de biológicos y vacunas.

Además, el documento plantea promover la vinculación tecnológica y la transferencia de conocimiento entre instituciones públicas y sectores privados, con el fin de incorporar innovación y ampliar líneas de producción.

Metas de abasto: cobertura total antes de 2030

Uno de los ejes centrales del programa es la meta progresiva de abasto efectivo de medicamentos e insumos para las instituciones del sector público:

2025: 90 % de cobertura

90 % de cobertura 2026: 92 %

92 % 2027: 95 %

95 % 2028: 97 %

97 % 2029: 100 %

100 % 2030: Mantenimiento de la cobertura total prevista

Este calendario escalonado busca consolidar un sistema logístico integral de distribución nacional, optimizar la cadena de suministro y asegurar que cada unidad médica reciba medicinas y materiales de forma oportuna.

Fortalecimiento logístico y retos estructurales

El plan de Birmex incluye la consolidación de la demanda agregada de insumos para mejorar la planificación de compras y evitar desabasto por duplicidad de procesos.

Asimismo, el fortalecimiento de la red de distribución y la operación del llamado “último kilómetro” busca disminuir retrasos en la entrega final a unidades de atención médica.

Sin embargo, el contexto de compras públicas ha estado marcado por retos: recientes procedimientos de adquisición no lograron adjudicar más de mil claves de medicamentos e insumos en la compra consolidada 2025-2026, reflejando persistentes desafíos en la contratación pública.

Recuperación de producción nacional y soberanía sanitaria

Además de asegurar el abasto, el documento delinea ejes estratégicos para recuperar la producción interna de vacunas y medicamentos, con el objetivo de reducir la dependencia del mercado internacional y reforzar la soberanía sanitaria del país.

Esto está alineado con la intención de que Birmex se convierta en el área consolidadora de compras del sector salud para 2030, incluso mediante contratos multianuales y producción propia.

El plan también aborda aspectos de innovación, transferencia tecnológica y colaboración interinstitucional para aumentar la capacidad productiva, lo cual es considerado clave para garantizar un suministro estable de insumos esenciales.

El programa 2025-2030 de Birmex ha sido calificado como un esfuerzo necesario para afrontar años de desabasto y mejorar la eficiencia operativa del sistema de salud pública, con metas claras y acciones estructuradas para lograr cobertura total de insumos clave antes de 2030.

Analistas y representantes de la industria farmacéutica han advertido sobre riesgos en concentrar las compras y licitaciones en una sola entidad, argumentando que esto podría limitar la competencia y crear vulnerabilidades en la cadena de suministro si no se acompaña de transparencia y supervisión rigurosa.

