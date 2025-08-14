Un abatido tras presunto enfrentamiento en carretera a Puerto San Carlos

Un presunto enfrentamiento en la carretera a Puerto San Carlos, municipio de Comondú, dejó como saldo preliminar a una persona abatida. El hecho provocó un fuerte operativo de seguridad que mantiene acordonada la zona y bloqueado parcialmente el tránsito.

El tiroteo ocurrió la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 9 de la carretera Transpeninsular. Corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron unidades y elementos armados para resguardar el área.

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron largas filas y tráfico lento. Debido a las restricciones, se recomienda extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Confirmación de hechos por autoridades

Esta mañana, de acuerdo con lo confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno interceptaron un vehículo sospechoso que no acató la orden de detenerse y emprendió la huida con dirección a Ciudad Constitución. Al ser interceptados en el kilómetro 9, los ocupantes del automóvil dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión.

Como resultado, un civil perdió la vida y una persona fue detenida. En el operativo se aseguró un arma larga, dos armas cortas y presunto narcótico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.

