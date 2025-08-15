Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 14 de Agosto, 2025
Espectáculos

¿Cuántos años tiene Abelito, habitante de La Casa de los Famosos México 3?

Abelito es uno de los personajes más carismáticos y enigmáticos de La Casa de los Famosos México, pero la pregunta más repetida en redes sociales es ¿Cuántos años tiene?
Carolina Solis
14 agosto, 2025
Abelito, La Casa. delos Famosos

Abelito, habitante de La Casa de los Famosos.

Desde la primera aparición de Abelito en La Casa de los Famosos México 3 el carismático economista se volvió tema de conversación en redes sociales y búsquedas en internet, destacando entre ellas su dad y estatura.

Con el paso de los días, Abelito ha demostrado ser un verdadero showman. Su habilidad para crear momentos de comedia, su energía inagotable y su forma de relacionarse con sus compañeros lo han posicionado como uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, su aspecto juvenil ha confundido a muchos, quienes se preguntan: ¿Cuántos años tiene Abelito? Le atribuyen una edad mucho menor a la que realmente tiene el zacatecano.

La curiosidad sobre la edad de Abelito comenzó a crecer después de que en una conversación con uno de sus compañeros de La Casa de los Famosos, Abelito hiciera un comentario sobre su año de nacimiento.

A partir de ese momento, los detectives de las redes sociales se pusieron manos a la obra para desentrañar el misterio sobre Abelito y su edad.

La sorpresa llegó cuando se confirmó que Abelito, el querido habitante de La Casa de los Famosos México 3, tiene 35 años. Para muchos seguidores de La Casa de los Famosos, esta cifra resulta impactante, ya que la mayoría estimaba que Abelito tenía entre 25 y 28 años.

El descubrimiento ha generado una gran cantidad de memes y publicaciones que destacan lo bien que se conserva el habitante de menor estatura de La Casa de Los Famosos México, atribuyéndole a su estilo de vida saludable y su personalidad jovial.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿Cuántos años tiene Abelito? es 35 años.

Y si ahora tu duda es ¿Cuánto mide Abelito? La respuesta te la daremos a continuación. 

Abel Sáenz, nombre real de Abelito de La Casa de los Famosos, ha dicho en videos en sus redes sociales y en entrevistas relacionadas con el reality de Televisa que su estatura es de 1.14 metros de altura.
