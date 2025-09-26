Con abrazos y lágrimas, Abelito recibe la visita sorpresa de sus padres en La Casa de los Famosos

Abelito , el querido creador de contenido de La Casa de los Famosos México , experimentó una oleada de emoción al recibir la visita de sus padres dentro de la realidad.. El inesperado encuentro, que se reservó como parte de las sorpresas de la temporada, conmocionó a los habitantes y desató comentarios en la audiencia.

La emoción se apoderó de La Casa de los Famosos México durante la jornada del 26 de septiembre de 2025. Todo comenzó con una misteriosa llamada que llegó al confesionario, siendo la concursante Mar quien se encargó de responder.

Al otro lado de la línea se encontró el comediante Daniel Sosa, quien pidió hablar directamente con Abelito.. Sosa, quien previamente había estado involucrado en una polémica por una llamada que desilusionó al influencer , le aseguró esta vez que encontraría algo en la puerta del jardín.

Abrazos y lágrimas de alegría.

Abelito salió corriendo hacia el patio y después, las puertas de la casa se abrieron para permitir la entrada de sus padres, Cristina Romero y Abel Sáenz. El concursante se mostró visiblemente impactado al encontrarse con ellos después de varios días de aislamiento.

El joven corrió directamente a la puerta para abrazarlos efusivamente, compartiendo un momento íntimo frente a las cámaras con abrazos y lágrimas de alegría. Incluso, Abelito saltó de felicidad al grado de cargar a su padre.

Un mensaje de apoyo y orgullo

La madre de Abelito , Doña Cristina, aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a los habitantes.. Ella declaró que se sentía muy agradecida porque habían aceptado a su hijo y se había acoplado a ellos..

” Somos de talla bajita pero tenemos una gran inteligencia “, declaró la señora Cristina a los concursantes. Los padres también transmitieron mensajes de aliento a Abelito, recordándole el orgullo que sienten y que él es su pilar ..

Celebración y fuerte impacto en redes

El resto de los concursantes de La Casa de los Famosos México se sumó al ambiente de celebración y presenciaron el emotivo reencuentro. La Jefa, por su parte, anunció que había tacos para todos en la casa para conmemorar la visita, que resultó ser una de las más largas de la temporada.

Doña Cristina también invitó a los habitantes a visitar su casa en Zacatecas después del final del programa.. Las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales , donde los usuarios manifestaron su apoyo y emoción por la reacción de Abelito. El episodio otorgó un respiro a las tensiones propias de la competencia.

Tras la despedida de sus padres, el influencer agradeció la visita y reafirmó su voluntad de seguir avanzando en el programa..