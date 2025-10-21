Abelito rompe el silencio y revela el diagnóstico que padece

Desde lo más íntimo, Abelito ha decidido poner nombre a su lucha. En una entrevista el influencer reveló que padece una discapacidad motora, describiéndola como una “falla motora, talla baja”, una condición que desde que nació, ha sido parte de su vida.

Abelito no había hablado antes de forma pública y explícita sobre su estado. Al confesar que su cuerpo “es como un niño de ocho años, pero ya con bigotillo”, refiriéndose a que sus órganos y extremidades tienen un crecimiento distinto al promedio, pone de relieve no sólo el aspecto físico sino el emocional de vivir con una diferencia corporal.

El contexto amplía el entendimiento de su revelación: Abelito comentó que, pese a su condición, “puedo hacer todo”, pero reconoció que la escala diferenciada de su cuerpo como pies y órganos trae problemas. También compartió que ambos sus padres tienen estatura pequeña, aunque son los únicos de sus respectivas familias en esa condición.

Desde un ángulo social, este tipo de declaraciones adquieren relevancia mayor: en un entorno tan visual como las redes y la farándula, que alguien que trabaja en la visibilidad pública hable abiertamente de su discapacidad implica un paso hacia romper estigmas. Además, al provenir de un participante relevante de un reality televisivo, La Casa de los Famosos México, su testimonio puede resonar entre jóvenes y seguidores que se identifican con la diversidad corporal.

El paso que da hoy, al decir “esto es lo que soy y lo que vivo”, podría marcar un antes y un después en su vida profesional y en la percepción pública sobre cuerpos distintos.