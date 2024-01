Sinner logra su primer Grand Slam tras derrotar a Medvedev en el Abierto de Australia

Dos días después de su proeza contra Novak Djokovic, el italiano Jannik Sinner firmó una nueva gran actuación para lograr su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia: remontar a Daniil Medvedev después de ir perdiendo por dos sets a cero.

Poco antes de la media noche local y tras 3 horas y 44 minutos de partido, Sinner se tiró a la pista de la Rod Laver Arena tras vencer 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

A sus 22 años, el joven de cabellos anaranjados se convirtió en el tercer jugador italiano masculino en ganar un Grand Slam, el primero desde hace casi medio siglo (1976) y el primero en hacerlo en el Abierto de Australia.

“Ha sido un torneo enorme para mí”, se alegró tras el partido.

