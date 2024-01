Abierto de Tenis Los Cabos: oportunidad única para ver a los mejores tenistas del mundo

El cuadro oficial de tenistas que participarán en la octava edición del Abierto de Tenis Los Cabos ha suscitado una sorprendente reacción entre los aficionados a este deporte. Estos seguidores no han podido creer la impresionante presencia de atletas como Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Holger Run, y Alex de Miñaur que actualmente ocupan posiciones destacadas dentro del top 10, a pesar de que el torneo ostenta la categoría 250.

CPS Noticias y Tribuna de México llevó a cabo una entrevista con el director del Abierto Mifel, Geoffrey Fernández, quien comentó frente a nuestras cámaras que los responsables de la organización de otros torneos alrededor del mundo se pusieron en contacto con él para expresar su asombro ante el envidiable elenco de tenistas que competirán en nuestro municipio.

“En la mañana de ayer, cuando anunciamos el cuadro, me escribió el director de Portugal, del Estoril Open y me preguntó si era broma nuestro cuadro, me dijo; ¿are you kidding me?”.