Abogado de Ovidio Guzmán arremete nuevamente contra presidenta Claudia Sheinbaum

El abogado Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, cuestionó nuevamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus declaraciones en torno a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Según Lichtman, México no mostró interés en capturarlo durante décadas y ahora exige explicaciones.

Durante una conferencia matutina, Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México continúa solicitando información al gobierno estadounidense sobre la detención de Zambada, ocurrida en Texas en julio de 2024. Dijo que hay cooperación, pero que ambas partes deben mantener confianza mutua.

“Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”, señaló el litigante en respuesta a la mandataria mexicana.