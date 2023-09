Aborto en BCS; se han realizado más de 150 procedimientos de interrupción legal del embarazo en lo que va de 2023

La interrupción legal del embarazo es un servicio gratuito que ofrece el estado a todas las mujeres y personas gestantes. El cual es un procedimiento que se realiza a partir de un diagnóstico clínico bajo vigilancia médica, emitida por la Secretaría de Salud en Baja California Sur.

Eduardo Bastillas Buelna, responsable estatal de los programas Violencia de Género y Aborto Seguro para la Secretaría de Salud en Baja California Sur, comentó que la interrupción legal del embarazo se legisló en junio de 2022 aquí en el estado, y con ello, se requirió una mayor capacitación, información y tecnologías aptas para llevar a cabo este procedimiento.

De hecho, el año 2022, cerró con un total de 112 procedimientos documentados, y en lo que va del 2023, se tienen 293. Además, los meses de mayor incidencia en solicitudes y procedimientos de interrupción legal del embarazo suelen ser entre junio y septiembre, sin embargo, aún no hay un determinante como tal, resaltó Bastillas Buelna:

“Bueno, ahí hay una variación, hemos tenido un comportamiento diferenciado, dependiendo de los meses. Sabemos nosotros, por otros programas como los de atención del parto, por ejemplo, o los nacimientos, que hay meses de mayor ocurrencia de nacimientos. Lo mismo está pasando aquí, no tenemos un determinante de decir “todos los febreros o todos los marzos son los que más consulta tienen”, pero sí hemos notado que, por ejemplo, en tiempo de frío por la pequeña experiencia que tuvimos del año pasado, la consulta suele ser un poquito más baja, teniendo unas 20 solicitudes posiblemente a nivel estatal. Mientras que ya cuando llegamos a un poquito más el clima caluroso, donde hay más actividad física, donde salimos un poco más y convivimos con otras personas, pues se pueden incrementar las solicitudes”, señaló.

A su vez, durante el mes de agosto se presentaron aproximadamente 30 solicitudes con rangos de edad entre 19 y 29 años, aunque menores de edad también han acudido, destacó Bastillas Buelna. De hecho, desde que inició el acceso a este servicio al día de hoy, 25 han intentado interrumpir su embarazo.

Sobre los motivos o las condiciones contextuales por las cuales se decide abortar, por ejemplo, situaciones de violencia de género, Bastillas Buelna argumentó que se realiza un estudio pero en función del caso de cada mujer y persona gestante:

“Aquí siendo un poquito específico, no es algo que le preguntemos, los motivos por lo cual una mujer decide interrumpirse su embarazo; no es algo que queramos como documentar intencionalmente, pero sí sabemos que podría haber casos de violencia sexual en estos casos de interrupción del embarazo y se hace una búsqueda intencionada de factores de violencia. A veces uno lo ve por ojo clínico, la forma en que llega la persona, el discurso, el omitir cierta información cuando se le pregunta para el expediente clínico, ponemos ojos sobre la sospecha y hacemos un, una acción más intencionada. Cuando se han descubierto estos casos, que si hemos tenido situaciones, obviamente se activa un protocolo distinto porque no es lo mismo interrumpir el embarazo por decisión, a por un caso de agresión sexual”, expresó.