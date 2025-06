Alertan sobre abandono médico tras aborto legal en BCS; 65% no acude a seguimiento

En el marco del tercer aniversario de la despenalización del aborto en Baja California Sur, este 25 de junio se realizó en La Paz el conversatorio “Reflexiones a 3 años de la despenalización del aborto”, con la participación de especialistas en salud, activistas y representantes de organizaciones civiles. El encuentro tuvo como objetivo evaluar los avances y pendientes en torno a la atención médica y el acceso a derechos reproductivos en el estado.

Uno de los principales señalamientos fue el abandono de las citas médicas posteriores a la interrupción legal del embarazo. La Dra. Alicia Marisela Gómez Vázquez, especialista del Hospital Salvatierra, alertó que en 2025 el 65% de las mujeres no asistieron a su cita de seguimiento tras ejercer su derecho al aborto, cifra mayor al 62.2% registrado en 2024. Relacionó este fenómeno con la falta de información y uso de métodos anticonceptivos.

“A lo que yo he visto y lo que sigo viendo es que la mayoría de las pacientes que me llegan son que solicitan la interrupción, pero no utilizaban algún método anticonceptivo. De hecho, en una ocasión me tocó una paciente que ya es el cuarto, el cuarto y seguía sin utilizar algún método anticonceptivo, a pesar de toda esta apertura eh de métodos que le podía ofrecer.” comentó.

En ese mismo sentido, la Dra. Mónica Jasís Silberg, fundadora de Centro Mujeres A.C., enfatizó la importancia de fortalecer campañas de difusión para que las mujeres conozcan sus derechos y se eviten actos de negligencia o discriminación por parte del personal médico o administrativo que labora a lo largo y ancho del estado de Baja California Sur.

“Se necesita un trabajo fuerte de educación. Hay que informar a las mujeres sobre su derecho al aborto legal y también capacitar a todo el personal involucrado, no solo médicos, sino también trabajadores sociales y personal en los centros de justicia, que muchas veces actúan de forma negativa”, subrayó.

Al cierre del conversatorio sobre el aborto legal en Baja California Sur, se hizo un llamado a las autoridades de salud para atender el abandono en las citas de seguimiento y reforzar la educación sexual, especialmente entre adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Desde la reforma al Código Penal de Baja California Sur en junio de 2022, que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, se han realizado 1,237 procedimientos en hospitales públicos hasta mayo de 2025, según datos de la Secretaría de Salud estatal.