¿Qué dicen Máynez, Xóchitl y Claudia sobre el aborto legal en México?

Durante el mes de la mujer, los candidatos y candidatas a la presidencia de México han expresado sus posturas respecto a la legalización del aborto y han mostrado su apoyo hacia las mujeres mexicanas en diversas ocasiones.

Jorge Álvarez Máynez, candidato del Movimiento Ciudadano (MC), ha sido firme en su compromiso de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Desde 2021, ha demostrado un claro interés en este tema, haciendo hincapié en que ninguna mujer debería ser encarcelada por decidir sobre su propio cuerpo. Durante un reciente mitin en la Universidad del Valle de Cuernavaca (UNIVAC), reiteró su postura, afirmando que de llegar a la presidencia, este sería un compromiso que dejaría de lado.

“Muchos hombres están a favor de que las mujeres vayan a la cárcel si deciden abortar. Pero si fuéramos los hombres los que termináramos en la cárcel, hace siglos que no sería delito”, escribió en ese entonces el zacatecano. Mucha gente me dice que no hable de estos temas, porque esos temas no dan votos. Es una convicción, cuando yo sea presidente no va a haber una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo”, dijo durante su mitin en Cuernavaca, Morelos.