“Ya no formo parte del PAN”: Abraham Almendáriz explica su paso a la independencia

El regidor del Ayuntamiento de La Paz, Abraham Almendáriz Puppo, rompió el silencio tras oficializar su salida de las filas del blanquiazul. En primer lugar, el funcionario detalló que el proceso administrativo ya concluyó. De hecho, sus palabras fueron directas: “Acabo de presentar la renuncia el día de ayer ante el INE y hoy lo hice formal en el municipio de La Paz, donde ya no formo parte de la fracción del Partido Acción Nacional”.

Por otro lado, Almendáriz quiso dejar claro que no existe un conflicto con su antigua institución. Asimismo, durante la entrevista subrayó que el cambio no nace de un pleito. “No es un tema que traiga yo problemas con el partido ni nada, es una decisión propia. Sigo bien con el partido, simplemente ahorita voy a hacerlo de manera independiente, más ciudadana”, afirmó el regidor. Debido a esto, su enfoque ahora estará en recorrer las calles de la capital sin etiquetas partidistas.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a buscar la autonomía, el funcionario destacó su interés por representar a la población que se mantiene ajena a la política tradicional. Por lo tanto, explicó que su prioridad es la gente común. “Yo siempre he pensado principalmente en las y los ciudadanos; hay ciudadanos que no tienen ningún partido o afinidad política”, señaló. Incluso, recalcó que el objetivo final de su cargo es trabajar para los paceños y que siempre lo hará en beneficio de ellos.

Un trabajo sin siglas en el Cabildo

Sin duda, esta nueva etapa de Abraham Almendáriz le permitirá votar con mayor libertad en las sesiones de Cabildo. No obstante, insistió en que su compromiso social no ha cambiado, sino que ahora tiene una forma más directa de ejecutarse. “De una manera ciudadana estar trabajando para las y los paceños”, puntualizó. Por consiguiente, se espera que sus gestiones se enfoquen más en las necesidades vecinales que en los intereses de grupo.

Igualmente, la renuncia ha generado reacciones en el ambiente político local. Sin embargo, el ahora regidor independiente se mantiene firme en su postura de ser una voz autónoma. En resumen, su salida del PAN marca un nuevo camino en su carrera, donde busca ser el representante de quienes no tienen voz en los partidos. De igual forma, aseguró que mantendrá la coordinación necesaria con el resto del Ayuntamiento para que los proyectos ciudadanos sigan adelante.

Finalmente, Almendáriz Puppo invitó a la ciudadanía a acercarse a él sin importar sus ideas políticas. En conclusión, el regidor inicia este periodo independiente con la meta de recorrer cada rincón de La Paz. Con estas acciones, busca demostrar que desde la autonomía también se pueden dar resultados concretos para la comunidad. De esta manera, el Cabildo paceño suma una nueva dinámica en la toma de decisiones para lo que resta de la administración.

