Política de “abrazos, no balazos”, una “ocurrencia criminal”: Xóchitl

En Zacatecas, uno de los estados de la República más afectados por el crimen organizado y la violencia, la senadora Xóchitl Gálvez calificó como una “ocurrencia criminal” la política de abrazos y no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar a la delincuencia.

En conferencia de prensa, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) advirtió que esa actitud de las autoridades federales no puede continuar, porque los ciudadanos se encuentran en total indefensión ante las acciones del crimen organizado.

“Lo que yo digo es: necesitamos una estrategia. La estrategia de abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia criminal, porque los balazos son para los ciudadanos y los abrazos son para los delincuentes. Eso no puede continuar, lo digo claramente”, subrayó.

Gálvez Ruiz sostuvo que al actual gobierno le falta corazón para ponerse en los zapatos de las víctimas, pues no es posible que no se atienda a las madres buscadoras.

“Es inaceptable que no haya empatía de los gobiernos estatal y federal con las mujeres que lo único que hacen es buscar a sus hijos y no van a descansar hasta encontrar una respuesta”, remarcó.

Dijo que de llegar a la Presidencia de la República no le va a echar la culpa de todos los males al pasado, “ni a Andrés Manuel López Obrador ni a Felipe Calderón”.

Además, aseguró que para enfrentar a la delincuencia hacen falta más que buenos deseos.

“Perdón que lo diga en esas palabras, se requieren ovarios, ovarios para entrarle a una estrategia, inteligencia, corazón, valentía y fuerza, es como tenemos que entrarle al tema. Y hay muchas causas, pero no es sólo llegando y atacando un grupo (criminal) cuando sabemos que se quedan el resto y lo único que hace es generar más violencia”, señaló.

Xóchitl Gálvez también se pronunció en favor de una reforma al Poder Judicial para combatir mejor a la delincuencia, porque la situación que vive el país tiene que ver con falta de capacidad técnica de ministerios públicos, de jueces, de autoridades en todos los niveles y se necesita fortalecer cada área. “Incapacidad y corrupción es lo que te genera impunidad y la impunidad te genera más violencia”, recalcó.

“Estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, necesitamos mejorar la justicia”, apuntó.

También recordó que había presentado una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia cívica, ya que el 80 por ciento de los delitos no ameritarían estar en la cárcel.

“Te robaste una caja de pan, eso se tiene que resolver en un sistema de justicia alternativa, para que la justicia se enfoque a los delitos de extorsión, secuestro, homicidio”, propuso.

“Tenemos muy distraído al Poder Judicial, con un montón de delitos que en la justicia cívica teníamos que empezar a abordar; lo ha dicho el fiscal General de la República más de una vez. (…) ¿Por qué cruzando la frontera, por qué en Tijuana hay un comportamiento delictivo brutal, cruzas la frontera a un kilómetro y pasa otra cosa?, y son gente que va y viene. Porque uno sabe que del otro lado no hay impunidad y el otro sabe que acá, pase lo que pase, no le van a hacer nada, entonces creo que necesitamos terminar con la impunidad”, consideró.