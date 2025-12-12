If I Had Legs I’d Kick You abre el telón del FIC Los Cabos

La 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos arrancó oficialmente con una gala inaugural en Crania, Puerto Los Cabos, donde la proyección de If I Had Legs I’d Kick You marcó el inicio de una semana dedicada a la creatividad cinematográfica, el talento emergente y el intercambio entre voces nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia, el actor mexicano José María Yazpik destacó la evolución del festival y su papel como motor cultural en la región. Para él, el encuentro sigue expandiéndose hacia nuevas formas de narrar y crear cine:

“Un festival que ha crecido con constancia, convicción y con una idea muy clara; que el cine es una fuerza en constante evolución, capaz de unir territorios, voces y generaciones. Hoy en 2025 el festival reafirma al cine como su eje rector, pero expande su mirada hacia nuevas formas de creación, y lo hace bajo la idea de que lo atraviesa todo”.

Impulso a nuevos talentos y programas clave del festival

Consolidado como una de las plataformas más relevantes para la industria fílmica en México, el festival continúa fortaleciendo la colaboración entre diversos sectores. Así lo señaló Paola Desentis, directora general del FIC Los Cabos, al subrayar la importancia de convertir las narrativas en proyectos concretos:

“Para nosotros es muy importante que todos los sectores se reúnan en esta plataforma para que realmente se hagan cadenas de valor. No nada más es un tema de narrativas, sino también que se consoliden estas narrativas en proyectos y que los proyectos sean rentables”.

Desentis resaltó también el fortalecimiento del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, rediseñado para esta edición. Este año recibieron 97 proyectos, de los cuales cinco documentales fueron seleccionados. Además, habló sobre el crecimiento de la convocatoria Baja Inspira, que registró 1,600 proyectos y dejó nueve finalistas:

“Este programa es el corazón del festival; promover a los artistas, productores y directores de Baja California Sur y poder darles esta exposición”.

Estos programas han sido fundamentales para impulsar la carrera de cineastas locales y brindarles una ventana internacional desde Los Cabos.

Actividades y programación destacada

Como parte de la programación, se anunció que el cantante mexicano Ed Maverick presentará su documental en el escenario principal de Crania el 12 de diciembre a las 6 de la tarde, sumándose a las actividades que fortalecen la presencia del talento de Baja California Sur en el festival.

La 13ª edición del FIC Los Cabos continúa posicionándose como un punto de encuentro estratégico entre industria, territorio y nuevas voces, reafirmando su compromiso con la creación audiovisual y la promoción de proyectos que nacen desde la región y viajan hacia el mundo.