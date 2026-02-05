Cero tolerancia en el Edomex: Abren 110 investigaciones contra servidores de la Fiscalía por presunta corrupción

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado el año con un contundente mensaje interno: la impunidad no tiene cabida dentro de sus filas.

Se informó que la Contraloría Interna de la institución ha abierto formalmente 110 expedientes de investigación en contra de servidores públicos de diversos rangos, esto tras detectar presuntas irregularidades, omisiones y actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los golpes más visibles a esta red de malas prácticas fue la suspensión inmediata de cuatro agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Los elementos fueron señalados por su presunta participación en el delito de extorsión en la capital del estado, Toluca.

Según los reportes iniciales, los agentes habrían exigido sumas de dinero a ciudadanos a cambio de no proceder con detenciones o para agilizar trámites legales, una práctica que el Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, ha prometido erradicar bajo su gestión.

“La confianza de la ciudadanía mexiquense solo se recuperará si somos capaces de sancionar con rigor a quienes, portando una placa, deciden traicionar la ley”, se lee en la postura oficial de la institución tras el anuncio de las investigaciones.

Detalles de la “limpia” institucional

El proceso de depuración no se limita a las suspensiones recientes. Las 110 investigaciones en curso abarcan desde faltas administrativas menores hasta delitos graves cometidos por ministerios públicos, peritos y mandos policiales.

Entre los casos más destacados se encuentra el de José Salvador “N”, uno de los elementos suspendidos, quien junto con sus acompañantes fue captado en una operación de supervisión directa.

Motivo principal de las quejas: Extorsión y abuso de autoridad.

Zonas prioritarias de investigación: Toluca, Ecatepec y Naucalpan.

Sanciones posibles: Van desde la destitución e inhabilitación hasta procesos penales que podrían llevar a los exservidores a prisión.

Impacto en la seguridad ciudadana

El Estado de México ha enfrentado históricamente retos mayúsculos en cuanto a la percepción de seguridad y la confianza en sus policías. Cuando los ciudadanos temen tanto a los delincuentes como a los uniformados, el tejido social se rompe.

Por ello, la apertura de estos 110 expedientes representa un paso necesario para garantizar que la justicia sea impartida por manos limpias.

Expertos en seguridad pública señalan que estos controles internos deben ser permanentes y no solo reacciones a eventos mediáticos.

La implementación de cámaras corporales y el monitoreo por GPS de las unidades de investigación son algunas de las herramientas que la FGJEM planea fortalecer durante este 2026 para complementar estas investigaciones administrativas.

