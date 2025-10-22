Abren convocatoria para la Corte Real del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”

Convocatoria Carnaval La Paz 2026. El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz ha iniciado formalmente el proceso de registro para la Corte Real del Carnaval La Paz 2026, que este año llevará el lema “Reinas del Cambio”. Las personas interesadas en contender por los títulos de esta fiesta de gran tradición y arraigo tienen como fecha límite para inscribirse el viernes 14 de noviembre a las 14:00 horas.

Requisitos y ubicación para el registro oficial

El director municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán, informó que los aspirantes deben cumplir con un rango de edad específico. Es indispensable ser mayores de 17 años y menores de 60 para poder registrarse en la contienda.

Además de presentar la documentación solicitada, los participantes deben conformar un comité de trabajo obligatorio. Este comité de apoyo debe constar de tres figuras: un presidente, un tesorero y un vocal.

La inscripción debe realizarse de manera personal con todos los requisitos en la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en La Paz, Baja California Sur. Las oficinas se localizan en la colonia Diana Laura, en Artículo Noveno entre Símbolos Patrios y Geología.

Costo de inscripción y fechas para el cómputo

Una vez inscritas, las personas deberán ingresar un monto de 15 mil pesos directamente a Tesorería Municipal. Cubrir esta cifra es el requisito financiero que les permitirá continuar en la contienda por los títulos reales.

La fecha límite impuesta por el Comité de Carnaval para realizar este depósito es el viernes 21 de noviembre. Es crucial cumplir con este plazo para asegurar la participación.

El mecanismo de elección se definirá mediante un cómputo en el cual cada voto tendrá un valor monetario de un peso. Los comités de trabajo llevarán a cabo diversas actividades con el fin de reunir la mayor cantidad de votos posible para su candidato.

Invitan a ciudadanos a participar

El director municipal de Cultura extendió la invitación a todas y todos los ciudadanos de La Paz para que se registren y formen parte de la Corte Real. Este evento representa la fiesta de mayor arraigo en la ciudad.

Para obtener mayores informes, detalles sobre los requisitos solicitados y las bases completas, los interesados deben consultar las convocatorias oficiales. Estas se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales tanto del Carnaval La Paz como del Ayuntamiento de La Paz.