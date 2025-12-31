Abren convocatoria para elección de reyes y reinas del Carnaval Cancún 2026

El Carnaval Cancún 2026 comenzó formalmente su camino con la apertura de la convocatoria para elegir a sus Reinas y Reyes, un proceso que busca reforzar una de las tradiciones más representativas de la ciudad bajo principios de inclusión, diversidad cultural y convivencia en un entorno seguro y libre de violencia. La iniciativa está a cargo del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, que apuesta por un certamen con bases claras y enfoque social.

La convocatoria está dirigida a personas con arraigo en el municipio de Benito Juárez, al exigir una residencia comprobable mínima de dos años, un requisito que busca garantizar la representación auténtica de la comunidad cancunense. Además, se establece como condición asumir el Carnaval como un espacio de respeto, con perspectiva de género y reconocimiento de la diversidad que caracteriza a una ciudad marcada por la migración y la pluralidad cultural.

Leer más: Puerto Progreso recibe casi 5 mil cruceristas para despedir este 2025 como líder del sector

El certamen contempla una amplia variedad de categorías que reflejan ese enfoque incluyente. Participan Reina y Rey Infantil, Juvenil, Soberano, de Personas con Discapacidad, de la Diversidad Sexual y de Oro, con rangos de edad que van desde los 6 años hasta personas mayores de 50, y tiempos de presentación artística que se ajustan a cada grupo. Esta estructura busca que el Carnaval sea un espacio de expresión para todas las generaciones y sectores sociales.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la convocatoria establece lineamientos estrictos alineados con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se prohíbe cualquier actividad que promueva la sexualización de menores, reforzando el carácter familiar y formativo del evento, así como la responsabilidad institucional en la protección de sus derechos.

Leer más: Mundial 2026 enciende alertas por boletos caros, fraudes y reventa ilegal en México

La evaluación de las y los aspirantes estará a cargo de un jurado calificador conformado por personalidades con trayectoria reconocida en el ámbito artístico y cultural. Los criterios incluyen actitud, presencia escénica, porte, elegancia, cultura general, aptitudes de baile y respeto a los tiempos establecidos, con un fallo que será definitivo e inapelable para garantizar certeza en el proceso.

Como parte del estímulo a la participación, los premios económicos por categoría oscilarán entre 70 mil y 90 mil pesos por persona. Estos recursos deberán destinarse a la elaboración de los trajes y vestuarios oficiales del Carnaval Cancún 2026, reforzando la calidad visual del evento y el compromiso de las y los ganadores con su representación pública.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 31 de diciembre 2025

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el lunes 5 de enero de 2026, con atención presencial en las oficinas del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez. Entre los requisitos se incluyen documentación oficial, comprobantes de residencia y un USB con el mix musical correspondiente, además de autorizaciones especiales en el caso de menores de edad.

Las presentaciones artísticas se llevarán a cabo los días 10 y 11 de enero de 2026 en el Parque de las Palapas, uno de los espacios emblemáticos de la vida cultural de Cancún. Cada participante deberá presentarse con un cuerpo de baile o comparsa, con un máximo de 24 personas en escena y un estricto control del tiempo, en un escenario que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia el Carnaval.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO