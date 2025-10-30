Abren panteones de La Paz: Medidas esenciales para una visita segura el 1 y 2 de noviembre

Recomendaciones de seguridad esenciales ha emitido el Ayuntamiento de La Paz para los visitantes de los cementerios municipales durante la conmemoración del Día de Muertos. La finalidad de estas medidas es la protección y el respeto de las personas que acuden, así como la conservación de las instalaciones.

La Directora Municipal de Panteones, Sinaí Romero Márquez, destacó que estas acciones son prioritarias. Se busca que la visita transcurra de manera segura y ordenada durante los días clave de la celebración.

Horarios especiales y cementerios abiertos

Los panteones San Juanes, Jardines del Recuerdo y Perlas del Paraíso operarán bajo un horario especial en la ciudad de La Paz. Los días 1 y 2 de noviembre, las instalaciones estarán abiertas desde las 6:00 hasta las 18:00 horas.

Adicionalmente, las oficinas administrativas de los panteones también tendrán una jornada extendida. Estas operarán en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Alertas sanitarias y de respeto en tumbas

La funcionaria municipal enfatizó la necesidad de que la ciudadanía extreme precauciones respecto a las normas de comportamiento.

Es fundamental no introducir bebidas alcohólicas para preservar un ambiente de tranquilidad y respeto dentro de los camposantos.

Se solicita expresamente a los visitantes abstenerse de acciones que puedan dañar las instalaciones o a terceros. Por favor, absténganse de caminar o saltar sobre las tumbas, ya que esto representa una falta de respeto y puede prevenir accidentes.

Asimismo, se pidió que los ciudadanos se lleven consigo la basura que generen para mantener limpios los espacios.

La seguridad de los menores es una de las principales prioridades durante estas jornadas. Por ello, se les pide a los padres y tutores mantener cerca y vigilados a sus hijos.

Operativo vial y apoyo en Jardines del Recuerdo

Respecto al flujo vehicular, se solicita a los conductores estacionar los vehículos únicamente en las áreas permitidas. Utilizar los espacios designados es crucial para asegurar un flujo vial constante y ordenado.

En apoyo al operativo vial en el panteón Jardines del Recuerdo, se anunció una medida de colaboración. Se cuenta con la autorización de la UABCS para la ocupación de cajones de estacionamiento dentro de sus instalaciones.