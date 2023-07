Abrirán nuevo Conalep en Los Cabos, Ayuntamiento adquirirá el terreno

Con el fiel compromiso de coadyuvar e involucrarse en la solución de problemas sociales que atañen a la comunidad estudiantil del municipio de Los Cabos, el alcalde Oscar Leggs Castro, realizó la firma del contrato de promesa de compra-venta entre la XIV Administración y el particular Juan Carlos Ceseña Chong para adquirir un inmueble con recursos municipales que se dará en comodato al Gobierno Baja California Sur a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para abrir un nuevo Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) con domicilio entre las calles Girasol y Clavel de la colonia Jacarandas en Cabo San Lucas y con ello aminorar el rezago educativo por la falta de instituciones educativas en la entidad, lo cual significa dar la oportunidad a más de 1 mil 600 estudiantes que están en espera de entrar a la preparatoria.

Lo anterior, debido a la emergente necesidad de construir más aulas tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, ya que dicha situación se ha convertido en un cuello de botella, que requiere de soluciones inmediatas y el Gobierno de Los Cabos ha actuado en consecuencia:

“Tal como nos comprometimos con el gobernador de buscar un espacio para atender a la juventud que desea continuar sus estudios después de la secundaria y que no encontraron lugar por falta de espacios, hablamos con los dueños del Bitachito para comprar sus instalaciones y solucionar ese desfasamiento que existe en las preparatorias por falta de instituciones educativas, porque son más de 1 mil 600 alumnos que no se han inscrito y no queremos que nadie se quede sin estudiar”, recalcó el presidente municipal.