Video abucheando a Adán Augusto López del 2023 se hace viral este sábado, varios medios lo toman como actual

Un video de Adán Augusto López siendo Abucheado en un partido de Béisbol volvió a circular este sábado 16 de agosto de 2025, generando polémica en medio de las acusaciones que rodean su carrera política. Sin embargo, el material corresponde a hechos ocurridos el 2 de mayo de 2023, cuando el hoy senador se encontraba en plena búsqueda de la candidatura presidencial de Morena.

Las imágenes muestran al exsecretario de Gobernación caminando entre los pasillos de un estadio, mientras asistentes gritaban “fuera, fuera”. Aunque el video fue compartido como si se tratara de un hecho reciente, corresponde al mes de mayo de 2023, durante un encuentro de Grandes Ligas entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco, en el estado Alfredo Harp Helu.

En aquel momento, Adán Augusto López enfrentaba divisiones de opinión entre los asistentes. Mientras algunos lo Abucheado con insistencia, otros se acercaron a pedirle fotografías y estrechar su mano, lo que evidenció la polarización política en torno a su figura rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Adán Augusto López fue abucheado en partido de béisbol de los San Diego Padres vs. San Francisco Giants

¡Que se vaya!

El episodio ocurrió cuando aún era Gobernador con licencia de Tabasco y había dejado su cargo en el gabinete federal para dedicarse de lleno a su precampaña. Su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo colocaba como uno de los perfiles fuertes dentro de su partido, aunque la reacción del público reflejaba también un rechazo evidente.

La reciente viralización del video ha coincidido con las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta situación ha reavivado las críticas hacia el legislador y su paso por la administración estatal.