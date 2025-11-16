Abuela de Carlos Manzo encabeza manifestación de la CDMX

La movilización promovida por el Movimiento del Sombrero y la Generación Z inició poco después de las 11:00 horas de este 15 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX), con la abuela de Carlos Manzo, Raquel Ceja, conocida como “Mamá Raquel”, encabezando la marcha. La participación de la familiar del alcalde asesinado se convirtió en el símbolo central de la jornada.

Los asistentes, provenientes principalmente de Michoacán, se congregaron en el Ángel de la Independencia, donde se repartieron sombreros antes de comenzar el recorrido rumbo al Zócalo. A lo largo de Paseo de la Reforma resonaron consignas como “Manzo no murió, el gobierno lo mató”, “Todos somos Carlos Manzo” y “Manzo vive”, en referencia al homicidio del presidente municipal de Uruapan.

Durante el trayecto se escucharon reclamos contra la inseguridad y críticas dirigidas al Gobierno Federal. Los manifestantes acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Día de Muertos en una plaza pública de Uruapan.

El Movimiento del Sombrero fue fundado por Carlos Manzo en 2024 como una iniciativa ciudadana apartidista que rechaza la injerencia de partidos políticos y cualquier vínculo con la delincuencia. Su popularidad creció en Michoacán con la participación de diversos actores sociales y políticos que respaldaron su postura.