Abuelita de 104 años de edad se lanza de paracaídas: busca romper récor Guinness

A sus 104 años, Dorothy Hoffner desafiaó los límites de la edad, al realizar un emocionante salto en paracaídas en busca de consagrarse en el récord Guinness como la paracaidista más longeva del mundo.

Witness history as 104-year-old Dorothy Hoffner from Chicago sets a new world record as the oldest person to skydive. 🪂 pic.twitter.com/7jrhLnzLok

— 1440 Daily Digest (@Join1440) October 3, 2023