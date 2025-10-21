Vinculan a proceso a presunto abusador de niña de 7 años en La Paz

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) vinculó a proceso Giovani ”N”, sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor de siete años en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar luego de los hechos ocurridos entre el 14 y el 30 de marzo de 2019, en un domicilio ubicado en la colonia Arboledas de La Paz.

La PGJE reportó que la denuncia fue presentada hasta 2021, lo que implicó una investigación que culminó con la orden de aprehensión. Las autoridades afirman que el imputado aprovechó una relación de confianza con la menor para ejecutar los actos que ahora se le imputan.

Finalmente, la evolución de este proceso judicial abre un frente más amplio: la garantía de derechos de la víctima y su reparación, la transparencia y eficacia del sistema de procuración de justicia, y el impacto que estos casos tienen en la percepción de seguridad infantil en la sociedad. La medida de prisión preventiva no cierra el libro del asunto, pero representa un paso significativo en la dirección de la rendición de cuentas.

De acuerdo con datos estatales, de enero a septiembre de 2025 se abrieron 157 carpetas de investigación por violación simple y 33 por violación equiparada en Baja California Sur, lo que sugiere un entorno de vulnerabilidad persistente frente a delitos sexuales contra menores.