Mujer denuncia abuso de autoridad tras operativo en su casa en CSL; su mascota murió por golpes

La asociación Luna Voz de Esperanza denunció públicamente un presunto caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante un operativo realizado la noche del sábado 29 de marzo en la colonia Real Unidad, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con el testimonio de Hortensia González, propietaria del domicilio intervenido, los agentes ingresaron sin orden judicial, utilizando fuerza excesiva mientras buscaban a un presunto implicado en un robo. En el operativo, afirmó, su sobrino fue detenido sin que se le informara el motivo, y su mascota —una perra pastor belga de 14 años llamada Beach— murió tras recibir un fuerte golpe.

“El chiste es que se metieron, rompieron allá arriba los vidrios, la puerta y a la perrita le dieron con un tubo, como un tipo bastón y para que yo no me diera cuenta la aventaron para atrás donde está la camioneta y mi mamá me oyó que estaba alegando con ellos (policías) porque me querían subir también porque les pedían que me dejaran ver a mi mamá que es una señora mayor de edad y no querían esos de la policía (…) ya cuando se fueron ellos la empecé a buscar arriba (Beach) y no había nada, ella ya estaba abajo y se quiso levantar mi perrita y ya no pudo, fue cuando la cargué y me la traje para acá adentro y empezó a respirar muy fuerte y tardó como media hora y se murió”, expresó la Sra. Hortensia González.