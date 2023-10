Homero Davis desaprueba abuso de autoridad de policías y marinos en La Paz

Este fin de semana salió a la luz un video en el que se observa cómo elementos de la policía municipal y de la Marina someten a un vendedor ambulante en el malecón de La Paz por no contar con permisos de la Dirección de Comercio. En los minutos finales del mismo, se ve que arriba al sitio el secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Homero Davis Castro, quien intervino y pidió informes sobre lo ocurrido.

Graban abuso de autoridad de autoridades en malecón de La Paz

Sobre el tema, Davis Castro explicó que momentos antes había finalizado un evento en el malecón, y que al ver el tumulto de gente se acercó al lugar. Asimismo, desaprobó el comportamiento de los elementos de seguridad pública, y aseguró que se le dará seguimiento al caso.

“No me parece correcto, hay que decirlo, si lo golpearon. Yo vi después el vídeo. No porque le saque al tema; en ese momento yo no lo vi (los que estaban ahí se pudieron dar cuenta de que yo llegué cuando ya había pasado el asunto) y por supuesto que no nos parece. Claro que hay que regular, y ahí es una autonomía del municipio para tener sus controles, pero no llegar de ninguna manera a esos extremos”, mencionó.