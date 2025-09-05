Hombre abuso de mujer de 109 años en Hidalgo; era su propia abuela

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó la detención de Antonio N, de 50 años, acusado de abuso sexual contra su abuela de 109 años, en un caso considerado uno de los más graves registrados en la entidad. El crimen ocurrió el pasado 7 de julio en la comunidad de Cerritos, municipio de Ixmiquilpan.

El presunto agresor fue capturado en el barrio El Fitzhi, tras un reporte vecinal que alertó sobre alteraciones al orden público. Durante la revisión, los agentes confirmaron su identidad y verificaron que se trataba del hombre prófugo desde hacía casi dos meses por el señalado delito de abuso sexual.

De acuerdo con los pobladores, la víctima recibió atención de paramédicos luego de la agresión. La denuncia fue presentada por familiares y vecinos, lo que derivó en una orden de búsqueda contra Antonio N y un operativo especial para su localización.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales que habrán de determinar su situación legal en los próximos días. La investigación se centra en la gravedad del hecho y en la condición de extrema vulnerabilidad de la abuela atacada.

El caso generó indignación generalizada en la región, pues no solo se trató de violencia sexual, sino también del atentado contra una persona con más de un siglo de vida. Los pobladores lo han calificado como un hecho aberrante que exige justicia pronta y ejemplar.

El artículo 183 del Código Penal de Hidalgo establece que el delito de abuso sexual puede alcanzar penas de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, al haberse cometido contra un familiar directo en estado de vulnerabilidad extrema, la sanción podría incrementarse al considerarse un agravante.