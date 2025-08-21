Por presunto abuso sexual infantil, madre y tío del menor son procesados en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó que dos personas quedaron Vinculados a proceso y en prisión preventiva, tras ser señalados como presuntos responsables de Abuso sexual infantil en contra de un menor. Los detenidos fueron identificados como Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, quienes fueron capturados el pasado 14 de agosto en operativos simultáneos.

De acuerdo con la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se llevaron a cabo las indagatorias que permitieron la vinculación judicial de ambos. La autoridad señaló que se trata del tío y la madre del niño, quienes permanecerán bajo prisión mientras se desarrolla el juicio.

La investigación se originó en julio, cuando una denuncia anónima fue presentada ante el Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre la existencia de material en video relacionado con Abuso sexual infantil. Dicho material habría sido compartido en un foro de internet, lo que permitió rastrear su origen hasta el estado de Jalisco.

Posteriormente, el FBI notificó a la Fiscalía de Jalisco, que ejecutó órdenes de cateo en dos domicilios distintos. Durante los operativos fue detenido Alfredo Salvador “N”, quien presuntamente aparecía en las pruebas de video, y Jessica Nohemí “N”, señalada como responsable de Maltrato infantil.

En la audiencia de este 20 de agosto, el juez determinó abrir proceso penal contra los dos imputados. A Alfredo Salvador “N” se le imputaron los delitos de Abuso sexual infantil, corrupción de menores y Maltrato infantil, lo que podría derivar en una sentencia de más de 25 años de cárcel.

Por su parte, Jessica Nohemí “N” fue procesada por Maltrato infantil en su modalidad física y psicológica. La legislación vigente en el Estado de Jalisco contempla una pena que podría alcanzar hasta cinco años de prisión por estos delitos.

El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa de un año para Alfredo Salvador “N”, mientras que a Jessica Nohemí “N” le fue impuesta prisión preventiva justificada por seis meses, en tanto avanzan las investigaciones complementarias.