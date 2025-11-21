Acapulco Airshow 2025 deslumbrará con aviones acrobáticos y espectáculos militares

El esperado Acapulco Airshow 2025 se realizará del 21 al 23 de noviembre en la Bahía de Santa Lucía, donde más de 23 aeronaves, paracaidistas, y escuadrones militares ofrecerán uno de los espectáculos aéreos más grandes del país.

Las autoridades confirmaron que el evento continúa en marcha, descartando cualquier rumor de cancelación.

Las actividades iniciarán el 21 de noviembre con vuelos de práctica entre las 09:00 y 14:00 horas, mientras que los espectáculos principales tendrán dos funciones diarias el 22 y 23 de noviembre: de 11:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 horas.

Entre los participantes destacan aviones acrobáticos, jets de combate, warbirds históricos, un CASA 212, un Cessna 182 para paracaidistas, además de presentaciones de flyboard sobre la bahía.

La Fuerza Aérea Mexicana también estará presente con las maniobras de la Escuadrilla Águilas Aztecas, paracaidistas “Guerreros Águila”, un helicóptero Mi-17 y demostraciones tácticas. Hoteleros prevén una derrama económica superior a los 400 millones de pesos, consolidando al Airshow como un evento clave para el turismo del puerto.

El gobierno estatal y municipal informó que se ha desplegado un operativo de seguridad, logística y atención médicapara garantizar una experiencia segura a residentes y visitantes.

El Airshow Acapulco 2025 busca reforzar la recuperación turística del destino y proyectarlo nuevamente como uno de los eventos más espectaculares del país.