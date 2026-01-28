Accidente aéreo enluta a Colombia, fallecen 15 personas

El accidente aéreo ocurrido en Colombia involucra al vuelo NSE 8849 de Satena, una tragedia que deja 15 personas fallecidas tras la caída de la aeronave en una zona rural del norte del país, marcando uno de los episodios más graves de la aviación regional en lo que va del año.

El siniestro se registra el miércoles 28 de enero de 2026, cuando el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cócuta-Ocaña, pierde contacto con la torre de control apenas minutos después del despegue. La aeronave involucrada es un Beechcraft 1900, operado por la empresa SEARCA.

Autoridades de Colombia despliegan un amplio operativo de búsqueda luego de que la señal radial se interrumpe a las 11:54 horas. Tras agotarse la autonomía de vuelo, los restos son localizados en la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, con apoyo de líderes comunitarios de la región.

El balance oficial confirma 15 personas fallecidas, correspondientes a 13 pasajeros y dos tripulantes, cuyos nombres figuran en el manifiesto del vuelo. El impacto genera consternación entre las comunidades cercanas y el sector aeronáutico nacional.

Desde Satena se informa que la empresa activa protocolos de emergencia y coordina acciones con la Aeronáutica Civil. La aerolínea expresa su solidaridad con las familias afectadas por este accidente aéreo, y señala que brindará acompañamiento humanitario integral.

Finalmente, la compañía indica que colaborará con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas del siniestro que enluta nuevamente a la aviación en Colombia.

