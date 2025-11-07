Accidente aéreo en Jalisco deja un herido durante despegue

Un accidente aéreo se registró la tarde de este jueves en la pista de Chamela, ubicada en el municipio de La Huerta, Jalisco, cuando una aeronave ligera sufrió un percance durante las maniobras de despegue. El incidente movilizó de inmediato a elementos de seguridad, bomberos y paramédicos locales.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, la alerta sobre el accidente aéreo ingresó alrededor de las 14:50 horas, indicando la caída de un avión en la zona costera de Chamela, cercana al corredor turístico de Careyes. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que el piloto había resultado lesionado.

El hombre fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes lograron estabilizarlo antes de su traslado a la Clínica Careyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su estado de salud fue reportado como regular, y permanecía bajo observación médica tras sufrir diversas contusiones derivadas del impacto.

Hasta el momento, no se han revelado las causas que originaron el accidente aéreo, ni se ha informado la matrícula de la aeronave siniestrada. Autoridades federales de aeronáutica fueron notificadas y se encuentran en proceso de iniciar las investigaciones correspondientes.