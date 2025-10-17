Accidente aéreo en Michigan deja tres muertos

Un Accidente aéreo ocurrido este jueves en el estado de Michigan cobró la vida de tres personas, luego de que una aeronave privada con matrícula mexicana se desplomara sobre una carretera. Autoridades locales cerraron ambos sentidos de la vía mientras equipos de emergencia realizaban labores de rescate y aseguramiento del área.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Estatal de Michigan, las causas del Accidente aéreo aún se encontraban bajo investigación. La Administración Federal de Aviación (FAA) acudió al lugar para coordinar las diligencias técnicas y recuperar los restos de la aeronave, que quedaron esparcidos a lo largo del camino.

El teniente René González, portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal, confirmó el Accidente aéreo y explicó que los tres fallecidos eran las únicas personas a bordo. Añadió que la policía del municipio de Bath se encargó de coordinar la respuesta de emergencia junto con el departamento de bomberos local.

Según la Red de Seguridad de la Aviación, los datos de vuelo mostraron que la aeronave entró en un descenso repentino desde una altitud de 14 mil 775 pies, estrellándose en apenas 30 segundos. Por su parte, el sitio FlightAware registró que la aeronave tipo Beechcraft Hawker 800 despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek con dirección noreste, antes de perder contacto al norte de la Interestatal 69.

El portal especializado detalló que el avión bimotor, identificado con la matrícula mexicana XA-JMR, tenía previsto regresar al aeropuerto de origen. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de la Región Capital aseguró que el incidente no afectaría las operaciones de salida ni de llegada en el aeródromo.

La FAA reiteró que el siniestro estaba siendo analizado por sus especialistas para determinar si existió una falla mecánica, error humano o condiciones meteorológicas adversas como posibles causas. Los restos de la aeronave fueron trasladados a un hangar para su revisión técnica.

De acuerdo con registros oficiales, el Beechcraft Hawker 800 estaba inscrito en México bajo la propiedad de Aero Líneas del Centro, S.A. de C.V., una empresa con sede en Aguascalientes, dedicada al transporte aéreo de pasajeros, renta de aeronaves y servicios turísticos. La compañía se encontraba registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).