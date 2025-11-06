Paciente del IMSS muere tras accidente de ambulancia en Morcillo, Michoacán

Un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la vida luego de que la ambulancia en la que era trasladado sufriera un accidente vial en la comunidad de Morcillo, perteneciente al municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad médica se dirigía a un hospital regional cuando, por causas aún desconocidas, impactó contra otro vehículo particular. Tras el choque, la ambulancia se volcó, provocando lesiones graves al paciente, quien falleció minutos después a pesar de los esfuerzos de los paramédicos.

Autoridades locales y elementos de Protección Civil arribaron al lugar para auxiliar a los tripulantes. El conductor de la ambulancia y el personal médico resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban las diligencias correspondientes.

El IMSS lamentó el suceso y anunció que colaborará con las autoridades en la investigación para esclarecer las causas del accidente. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares del paciente fallecido y aseguró que revisará los protocolos de traslado para evitar tragedias similares.