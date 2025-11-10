Accidente en la carretera Santiago-Chalma moviliza equipos de emergencia tras la volcadura de un autobús

Un trágico accidente se registró este domingo en el municipio de Ocuilán, en el Estado de México, un autobús de pasajeros de la línea Flecha Roja sufrió una volcadura en la carretera que conecta Santiago Tianguistenco-Chalma, dejando al menos seis personas lesionadas.

El percance se produjo en el kilómetro 18 de la vía, cerca del paraje conocido como Santa Martha, cuando el conductor aparentemente perdió el control del vehículo al ingresar a una curva pronunciada, lo que provocó que el autobús se saliera de la cinta asfáltica y quedara recostado sobre su costado derecho.

Las autoridades señalaron que, tras el accidente, se movilizaron unidades de Protección Civil del Estado de México, bomberos y servicios de urgencias para atender a los pasajeros lesionados.

De las seis personas afectadas, varias fueron trasladadas a hospitales en la región, incluyendo el Hospital Municipal de Malinalco y el ISSEMyM de Tianguistenco, mientras que al menos un herido acudió por sus propios medios. Hasta ahora, no se reporta ninguna muerte relacionada con este accidente.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, evaluando la posibilidad de que se haya debido a exceso de velocidad, condiciones adversas del tramo, o una posible falla mecánica.

El corredor por donde ocurrió el incidente es conocido por sus tramos con descensos, curvas cerradas y considerable flujo de vehículos de transporte que llevan peregrinos hacia el santuario de Chalma. En este contexto, el accidente vuelve a poner en la mesa la necesidad de reforzar la seguridad vial en rutas consideradas de alto riesgo. La circulación en ese tramo estuvo parcialmente suspendida mientras se realizaban las maniobras de rescate y remoción del vehículo.

En respuesta a este accidente, la autoridad estatal emitió un llamado a los conductores para extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente en rutas montañosas o con curvas pronunciadas. Este accidente sirve como recordatorio de que las condiciones geográficas, unidas al tránsito intenso y la presión de cumplir rutas, pueden generar escenarios críticos que desembocan en siniestros como este.