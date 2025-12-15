Accidente de autobús en Nuevo León deja ocho muertos hasta el momento

Un accidente vial ocurrido en el municipio de Apodaca, Nuevo León, dejó un saldo preliminar de al menos ocho muertos y cuatro lesionados, luego de la volcadura de un autobús de pasajeros registrada en el kilómetro 24 de la avenida Miguel Alemán.

La Dirección Estatal de Protección Civil informó que el vehículo involucrado correspondió a la ruta Apodaca-Pesquería, y que, aunque las causas del accidente no fueron determinadas de inmediato, los cuerpos de emergencia activaron un operativo para atender a las víctimas en el sitio.

Los lesionados fueron trasladados de manera urgente al Hospital de Juárez y a la clínica 67 del IMSS para su valoración médica, mientras que personal especializado continuó con las labores de auxilio y resguardo de la zona.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, entre los pasajeros del autobús se encontraban personas de la tercera edad y menores de edad, lo que incrementó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil estatal y de Guadalupe, permanecieron en el lugar del accidente para realizar la revisión de posibles lesionados adicionales y coordinar las acciones de seguridad vial, mientras autoridades de Nuevo León iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas de la volcadura en la ruta Apodaca-Pesquería.