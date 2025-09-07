Accidente de autobús en la autopista Tepic-Mazatlán, dos fallecidos

Un Accidente de autobús se registró la tarde de este sábado en el kilómetro 89 de la autopista Tepic-Mazatlán 15D, luego de que un vehículo de la línea Omnibús de México Plus colisionara contra un tráiler. El percance generó la rápida movilización de cuerpos de emergencia y se reportaron dos fallecidos hasta el momento y múltiples heridos, aunque aún no se precisa el número exacto.

De acuerdo con los primeros reportes de la Comisión Nacional de Emergencia, ambulancias de distintas corporaciones acudieron al lugar para brindar atención médica y trasladar a los lesionados a hospitales de la región.

La vialidad en la autopista Tepic-Mazatlán se vio severamente afectada por el choque, lo que obligó a las autoridades a implementar un operativo de seguridad y control vehicular para evitar mayores incidentes.

Testigos señalaron que la magnitud del impacto fue considerable, lo que explica la presencia de varias unidades de rescate, incluidas brigadas de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja.

El Accidente de autobús provocó preocupación entre los familiares de pasajeros, quienes comenzaron a llegar a la zona en busca de información oficial sobre la condición de los viajeros.

La Comisión Nacional de Emergencia de Nayarit indicó que se mantienen los trabajos de rescate y atención a las víctimas, mientras peritos y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del percance.