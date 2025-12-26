Accidente automovilístico en autopista San José del Cabo-Cabo San Lucas

Un accidente automovilístico se registró en la carretera de cuota San José del Cabo–Cabo San Lucas, luego de que una camioneta de carga perdiera el control y se impactara contra la barrera de contención, dejando como saldo a un conductor lesionado, sin que se reportaran personas fallecidas.

El percance ocurrió sobre la autopista, a la altura del kilómetro 108, en el tramo conocido como puente de Los Melones, donde el vehículo involucrado terminó con severos daños en su parte frontal tras el impacto contra la estructura de seguridad vial.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba por el tramo carretero cuando, por causas aun bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y se proyectó contra la barrera de contención, la cual se desprendió parcialmente e incluso, una pequeña parta se incrustó en la cabina del vehículo.

Elementos de emergencia acudieron de inmediato al sitio y localizaron al conductor consciente, estable y con signos de desorientación. El hombre fue atendido en el lugar como lesionado, sin que fuera necesario su traslado urgente a un hospital.

Autoridades exhortaron a quienes transitan por esta autopista a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, especialmente en zonas de alta circulación como el puente de Los Melones, donde este accidente automovilístico provocó afectaciones temporales a la vialidad.

