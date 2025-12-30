Al menos seis muertos en accidente automovilístico en Nayarit

Al menos seis personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron la noche del lunes 29 de diciembre tras un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Tepic-Compostela, a la altura del kilómetro 23, en la zona de Miravalles, Nayarit.

El percance se registró cuando una camioneta tipo SUV Mazda, color blanco, y un vehículo sedán colisionaron de frente sobre la cinta asfáltica, provocando un impacto de gran magnitud que destruyó por completo ambos automotores en el área del conductor.

De acuerdo con información preliminar, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, lo que derivó en el choque frontal. La fuerza del impacto ocasionó la muerte inmediata de los dos choferes, quienes quedaron prensados entre los restos retorcidos de las unidades.

Asimismo, autoridades confirmaron que varios ocupantes del sedán salieron proyectados sobre la cinta asfáltica, situación que agravó el saldo fatal del accidente automovilístico, incluyendo el fallecimiento de un menor de edad.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Caminos, así como personal de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, quienes realizaron labores de auxilio, acordonamiento y recuento preliminar de los daños.

Se informó que será la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a través de Servicios Periciales y Forenses, la encargada de procesar la escena, llevar a cabo las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Derivado de estos trabajos, la autopista Tepic-Compostela permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Miravalles, por lo que se exhorta a los automovilistas y choferes a utilizar rutas alternas y extremar precauciones al circular por la zona.

