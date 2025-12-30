Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Diciembre, 2025
Al menos seis muertos en accidente automovilístico en Nayarit

Accidente automovilístico deja seis muertos en autopista Tepic-Compostela, a la altura de Miravalles, Nayarit, tras choque frontal
29 diciembre, 2025
Accidente automovilístico en Nayarit deja al menos seis muertos

Al menos seis personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron la noche del lunes 29 de diciembre tras un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Tepic-Compostela, a la altura del kilómetro 23, en la zona de Miravalles, Nayarit.

El percance se registró cuando una camioneta tipo SUV Mazda, color blanco, y un vehículo sedán colisionaron de frente sobre la cinta asfáltica, provocando un impacto de gran magnitud que destruyó por completo ambos automotores en el área del conductor.

De acuerdo con información preliminar, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, lo que derivó en el choque frontal. La fuerza del impacto ocasionó la muerte inmediata de los dos choferes, quienes quedaron prensados entre los restos retorcidos de las unidades.

Asimismo, autoridades confirmaron que varios ocupantes del sedán salieron proyectados sobre la cinta asfáltica, situación que agravó el saldo fatal del accidente automovilístico, incluyendo el fallecimiento de un menor de edad.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Caminos, así como personal de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, quienes realizaron labores de auxilio, acordonamiento y recuento preliminar de los daños.

Se informó que será la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a través de Servicios Periciales y Forenses, la encargada de procesar la escena, llevar a cabo las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Derivado de estos trabajos, la autopista Tepic-Compostela permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Miravalles, por lo que se exhorta a los automovilistas y choferes a utilizar rutas alternas y extremar precauciones al circular por la zona.

  Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

