Accidente obliga a cerrar autopista que lleva al Aeropuerto Internacional de Monterrey

Un accidente vial que dejó lesionados y que involucró a un tráiler provocó el cierre total de la autopista que conecta con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Debido a la afectación simultánea en ambos sentidos, la terminal aérea emitió recomendaciones urgentes para los pasajeros que se dirigían a la zona.

El incidente ocurrió poco después de las 17:00 horas en la Séptima Avenida y el retorno Autopista al Aeropuerto, a la altura del parque industrial PITT, donde el vehículo de carga perdió el control. De acuerdo con información preliminar difundida por Protección Civil de Nuevo León, el tráiler se salió de su carril, chocó contra un poste de luz y derribó al menos dos estructuras similares, antes de incendiarse.

Unidades de Protección Civil y elementos de Bomberos del estado permanecieron en el lugar alrededor de las 18:00 horas realizando maniobras para sofocar el incendio y asegurar la zona, lo que prolongó el cierre de la vialidad principal hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Las dos circulaciones de la autopista fueron cerradas debido a la magnitud del accidente y a las labores de mitigación, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en este sector de Monterrey. La situación provocó retrasos significativos para automovilistas, trabajadores de la zona industrial y pasajeros con vuelos programados.

Ante el intenso tráfico, el Aeropuerto Internacional de Monterrey emitió un aviso en sus canales oficiales, en el que señaló que se registraba una fuerte congestión en la autopista. La terminal recomendó a los usuarios anticipar su salida y extremar precauciones durante su traslado.

Según reportó el propio aeropuerto, la administración “informó que se registraba fuerte tráfico debido al accidente y recomendaba salir con anticipación y tomar precauciones en el trayecto hacia el Aeropuerto”.

Autoridades continúan monitoreando la situación vial y piden a la ciudadanía mantenerse informada sobre rutas alternas y condiciones del tránsito en este corredor del noreste del país.