Accidente de avión en García; Nuevo León, deja dos fallecidos

La tarde de este sábado se registró un accidente de avión dentro del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León, dejando como saldo dos fallecidos. Autoridades confirmaron que se trató de una aeronave tipo avioneta que se desplomó alrededor de las 19:00 horas en la colonia Paraje San José del Sector Lagos.

Elementos de Protección Civil de García, Nuevo León, acudieron de inmediato al sitio del siniestro para coordinar las labores de auxilio y resguardo de la zona. En el interior de la aeronave se localizaron a un hombre y una mujer, ambos sin signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General de Justicia para iniciar las diligencias correspondientes.

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, se presentó personalmente en el lugar del accidente de avión. Informó que se mantienen en espera de la llegada de los servicios periciales para proceder con la extracción de los cuerpos y el levantamiento de evidencias.

De acuerdo con las autoridades municipales, la aeronave quedó dentro del área del Interpuerto y en una zona cercana al Río Pesquería, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal acordonaron el sitio para evitar el acceso de curiosos.

Los primeros reportes señalan que la avioneta no presentó señales de incendio tras el impacto, pero sufrió daños estructurales graves que impidieron cualquier intento de rescate. Personal de Protección Civil destacó que la rápida movilización permitió asegurar el perímetro y evitar riesgos adicionales.

El gobierno municipal también informó que se revisarán las bitácoras de vuelo para confirmar la identidad de los tripulantes y verificar si la aeronave contaba con permisos actualizados para realizar operaciones.

El alcalde señaló que se continuará trabajando en conjunto con autoridades estatales y federales para esclarecer las causas del desplome. Además, adelantó que se investigará si existieron fallas mecánicas o humanas que provocaron el accidente de avión.