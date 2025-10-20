Accidente en Cabo San Lucas deja varios lesionados

Este domingo se registró un accidente vehicular sobre la carretera Cabo San Lucas–Todos Santos, una de las vialidades más transitadas del sur de Baja California Sur. El percance dejó como saldo cuatro personas lesionadas, según informó la Cruz Roja Mexicana.

El choque se produjo en un tramo conocido por su alta siniestralidad, donde la combinación de velocidad, curvas cerradas y flujo constante de vehículos pesados suele ser escenario de accidentes. Los socorristas atendieron en el lugar a dos personas que presentaban lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario. En tanto, otras dos víctimas, en condición más delicada, fueron llevadas por una ambulancia privada a un centro médico de la zona.

El incidente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la carretera Cabo San Lucas–Todos Santos, una ruta turística que conecta destinos costeros, pero que también ha sido escenario recurrente de colisiones graves en los últimos años. Autoridades locales han señalado la urgencia de mejorar la señalización, aumentar la vigilancia y concientizar a los conductores sobre los riesgos del exceso de velocidad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni la identidad de los involucrados. Las autoridades de tránsito ya iniciaron un peritaje para determinar responsabilidades.