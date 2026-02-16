Accidente en carretera Cabo San Lucas-Todos Santos deja heridos

Un aparatoso accidente vehicular se registró la noche de ayer domingo, alrededor de las 22:00 horas, en la carretera a Todos Santos, específicamente en la zona conocida como Migriño, al norte de Cabo San Lucas. En el percance se vieron involucrados un tráiler y un vehículo compacto que terminó volcado sobre la cinta asfáltica. El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia debido al reporte de personas atrapadas en el lugar de los hechos.

Al arribar a la zona, paramédicos brindaron los primeros auxilios a las personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el sitio para determinar si requerían traslado a un hospital de Los Cabos. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras procedieron a acordonar el área, ya que el siniestro provocó la obstrucción de carriles en dirección de sur a norte, afectando considerablemente el flujo vehicular hacia el pueblo mágico de Todos Santos.

El peritaje preliminar indica que las condiciones de visibilidad y la posible velocidad inmoderada pudieron ser factores determinantes; sin embargo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones. Debido a que el incidente se mantuvo activo durante la madrugada, se instaló un dispositivo de seguridad para abanderar la zona mientras las grúas realizaban las maniobras para retirar el tractocamión y la unidad volcada.

Riesgo latente por ganado suelto en la zona de Migriño

Además del choque entre el tráiler y el auto, se emitió una alerta especial sobre la presencia de ganado y caballos deambulando en el tramo afectado. Esta problemática, histórica en la zona de Migriño y el corredor hacia La Paz, incrementa exponencialmente el riesgo de que ocurra un segundo percance debido a la falta de cercos perimetrales efectivos.

Ante esta situación, se recomienda a quienes transitan por la carretera federal durante la noche o madrugada mantener una velocidad reducida y utilizar las luces altas siempre que el tráfico lo permita. Se invita a los ciudadanos a reportar cualquier presencia de animales en la vía a través del número de emergencias 911 para evitar futuras tragedias en este sector que conecta a las dos ciudades más importantes de Baja California Sur.

