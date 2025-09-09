Accidente en carretera a Todos Santos deja tres heridos en Los Cabos

Tres personas resultaron lesionadas la mañana de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera a Todos Santos, frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en Cabo San Lucas.

El Cuerpo de Bomberos informó que en el choque participaron dos vehículos. La Cruz Roja Mexicana trasladó a una de las víctimas a un hospital para recibir atención médica.

La siniestralidad vial en Baja California Sur sigue en aumento. Entre enero y julio de 2025 se registraron 348 personas lesionadas y 61 fallecimientos por accidentes viales. Esto representa 11 muertes más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante este panorama, las autoridades locales y los cuerpos de emergencia hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía. Pidieron conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en el camino, ya que los percances viales continúan entre las principales causas de lesiones y muertes en la entidad.

