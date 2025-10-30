VIDEO: fuerte accidente sobre la carretera Mazatlán-Culiacán deja tráiler y patrulla en llamas

Un tráiler de doble remolque colisionó cerca de la caseta de El Mármol en la autopista Mazatlán-Culiacán, resultando en un incendio de gran magnitud que consumió completamente tanto el camión como una patrulla de la Guardia Nacional. Hasta el momento no se ha reportado el número total de lesionados.

Los primeros informes señalan que la cabina quedó completamente calcinada y que una patrulla de la Guardia Nacional que se encontraba en el lugar también resultó totalmente destruida por el fuego.

Vídeo de accidente en carretera

El impacto generó el cierre total del tramo durante horas, provocando largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos. Autoridades de tránsito y bomberos tuvieron que habilitar rutas alternas y coordinar maniobras para el combate del fuego y la evacuación de la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, el impacto del tráiler con una pipa y las patrullas, habría originado una fuga de combustible, lo que desató el fuego que consumió parte de las unidades.